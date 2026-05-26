Antidepressiva: Dieser Faktor kann ihre Wirkung verstärken

Kann Hoffnung eine Behandlung wirksamer machen? Bei Depressionen offenbar ja – zumindest als ein Baustein. Eine neue Studie in Translational Psychiatry zeigt: Positive Erwartungen an ein Antidepressivum können beeinflussen, wie stark sich depressive Symptome verbessern.

Untersucht wurden 61 Menschen mit einer akuten Depression. In einem ersten Experiment bekamen sie an zwei Tagen ein Nasenspray. Tatsächlich enthielt es jedes Mal nur Kochsalzlösung. Einmal wurde es auch so bezeichnet. Ein anderes Mal wurde den Teilnehmenden gesagt, es handle sich um ein Oxytocin-Spray, das Stimmung und emotionale Wahrnehmung verbessern könne.

Deutlicher Effekt auf die Stimmung

Der Effekt war deutlich: Wenn die Patientinnen und Patienten glaubten, ein wirksames Spray bekommen zu haben, berichteten sie von besserer Stimmung. Noch interessanter: Sie nahmen Gesichtsausdrücke anders wahr.

Bei einem Test mussten sie Gesichter als glücklich, ängstlich oder neutral einordnen. Unter der vermeintlich wirksamen Behandlung erkannten sie mehr positive Signale – mehrdeutige Gesichter wurden eher als glücklich wahrgenommen.

Das ist bei Depression besonders relevant. Denn viele Betroffene kennen genau das Gegenteil: neutrale Situationen wirken bedrohlicher, unklare Blicke werden negativer gedeutet, das Gehirn scheint schneller auf das Schwere, Kritische oder Enttäuschende anzuspringen. Die Studie zeigt: Eine positive Behandlungserwartung kann diesen inneren Filter zumindest kurzfristig messbar verschieben.