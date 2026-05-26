Antidepressiva: Dieser Faktor kann ihre Wirkung verstärken
Zusammenfassung
- Positive Erwartungen an ein Antidepressivum können depressive Symptome messbar verbessern.
- Studienteilnehmende, die an die Wirksamkeit eines Sprays glaubten, nahmen mehr positive Signale wahr.
- Individuelle Erwartungssensitivität beeinflusst, wie stark Zuversicht die Behandlungserfolge unterstützt.
Kann Hoffnung eine Behandlung wirksamer machen? Bei Depressionen offenbar ja – zumindest als ein Baustein. Eine neue Studie in Translational Psychiatry zeigt: Positive Erwartungen an ein Antidepressivum können beeinflussen, wie stark sich depressive Symptome verbessern.
Untersucht wurden 61 Menschen mit einer akuten Depression. In einem ersten Experiment bekamen sie an zwei Tagen ein Nasenspray. Tatsächlich enthielt es jedes Mal nur Kochsalzlösung. Einmal wurde es auch so bezeichnet. Ein anderes Mal wurde den Teilnehmenden gesagt, es handle sich um ein Oxytocin-Spray, das Stimmung und emotionale Wahrnehmung verbessern könne.
Deutlicher Effekt auf die Stimmung
Der Effekt war deutlich: Wenn die Patientinnen und Patienten glaubten, ein wirksames Spray bekommen zu haben, berichteten sie von besserer Stimmung. Noch interessanter: Sie nahmen Gesichtsausdrücke anders wahr.
Bei einem Test mussten sie Gesichter als glücklich, ängstlich oder neutral einordnen. Unter der vermeintlich wirksamen Behandlung erkannten sie mehr positive Signale – mehrdeutige Gesichter wurden eher als glücklich wahrgenommen.
Das ist bei Depression besonders relevant. Denn viele Betroffene kennen genau das Gegenteil: neutrale Situationen wirken bedrohlicher, unklare Blicke werden negativer gedeutet, das Gehirn scheint schneller auf das Schwere, Kritische oder Enttäuschende anzuspringen. Die Studie zeigt: Eine positive Behandlungserwartung kann diesen inneren Filter zumindest kurzfristig messbar verschieben.
Wirkung von Zuversicht
Im zweiten Teil wurden 45 Patientinnen und Patienten während ihrer antidepressiven Behandlung weiter begleitet. Jede Woche wurde gefragt: Wie stark erwarten Sie, dass Ihre aktuelle Medikation hilft? Gleichzeitig wurden die depressiven Symptome erfasst.
Das Ergebnis: Wer in einer Woche mehr Zuversicht in die Behandlung hatte, zeigte in der darauffolgenden Woche eher eine Verbesserung der Beschwerden. Besonders ausgeprägt war dieser Zusammenhang bei jenen Menschen, die schon im ersten Placebo-Experiment stark auf die positive Erwartung reagiert hatten.
Die Forschenden sprechen daher von einer Art individueller Erwartungssensitivität: Manche Menschen scheinen positive Behandlungssignale stärker aufzunehmen und in ihre emotionale Wahrnehmung zu übersetzen. Das könnte erklären, warum Erwartungen bei manchen Patientinnen und Patienten besonders wirksam sind.
Wichtig: Die Studie sagt nicht, dass Antidepressiva nur Placebos sind. Sie zeigt vielmehr, dass Behandlung immer mehr ist als ein Wirkstoff allein.
Medikamente, ärztliche Begleitung, therapeutisches Umfeld, frühere Erfahrungen und Erwartungen greifen ineinander. Wer glaubt, dass eine Behandlung helfen kann, bekommt dadurch nicht automatisch eine Garantie auf Besserung. Aber die innere Haltung kann offenbar mitentscheiden, wie gut das Gehirn positive Veränderungen überhaupt wahrnimmt.
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