Frühe Antibiotikaeinnahme erhöht Risiko für Übergewicht bei Kindern

Ein finnisches Forscherteam von der Universität Oulu analysierte Gesundheitsdaten von mehr als 33.000 vaginal geborenen Kindern in Finnland. Die Ergebnisse zeigen: Kinder, die in ihren ersten 24 Lebensmonaten mit Antibiotika behandelt wurden, wiesen einen leicht erhöhten Body-Mass-Index (BMI) auf und hatten ein um 9 Prozent erhöhtes Risiko für Übergewicht sowie ein um 20 Prozent erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit im Kindesalter – verglichen mit Kindern, die in dieser Phase keine Antibiotika erhielten.

Keinen Zusammenhang zwischen dem BMI und der Einnahme von Antibiotika gibt es dagegen laut Forschenden vor oder während der Geburt.