Alzheimer-Risiko: Können Eier das Gehirn schützen?

Eier hatten ernährungspolitisch schon bessere und schlechtere Zeiten. Einmal galten sie als Kraftpaket, dann wieder als Cholesterin-Schreck. Nun kommt ausgerechnet aus der Alzheimer-Forschung ein neuer Befund: In einer großen US-Langzeitstudie war regelmäßiger Eierkonsum mit einem niedrigeren Risiko verbunden, später an Alzheimer zu erkranken.

Untersucht wurden Daten von 39.498 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Adventist Health Study-2. Die Personen waren mindestens 65 Jahre alt, ihre Ernährung wurde zu Beginn der Studie über einen ausführlichen Fragebogen erhoben. Danach wurden die Daten über Medicare-Versicherungsunterlagen mit Alzheimer-Diagnosen verknüpft. Die durchschnittliche Beobachtungszeit betrug 15,3 Jahre. In dieser Zeit entwickelten 2858 Personen Alzheimer.

Ein bis drei Eiermahlzeiten pro Monat

Das zentrale Ergebnis: Menschen, die Eier aßen, hatten ein geringeres Alzheimer-Risiko als jene, die nie oder nur sehr selten Eier konsumierten. Schon ein bis drei Eiermahlzeiten pro Monat waren mit einem um etwa 17 Prozent niedrigeren Risiko verbunden. Bei einmal pro Woche lag die Risikominderung ebenfalls bei rund 17 Prozent, bei zwei- bis viermal pro Woche bei etwa 20 Prozent. Wer fünfmal pro Woche oder öfter Eier aß, hatte in der Analyse ein um 27 Prozent niedrigeres Risiko.

Wichtig ist: Die Forschenden rechneten zahlreiche andere Faktoren heraus – darunter Alter, Geschlecht, Bildung, BMI, Bewegung, Schlaf, Rauchen, Alkoholkonsum, andere Lebensmittelgruppen und Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronische Nierenerkrankungen. Der Zusammenhang blieb bestehen.