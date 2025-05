Anti-Aging-Lebensmittel: Schwarzer Tee und Beeren halten jung

Forscherinnen und Forscher der Edith Cowan University in Australien, der Queen’s University Belfast und der renommierten Harvard T.H. Chan School of Public Health haben die Ernährung und Gesundheit von mehr als 86.000 Menschen über einen Zeitraum von 24 Jahren untersucht. Ihr zentrales Ergebnis: Eine hohe Aufnahme von flavonoidreichen Lebensmitteln kann das Risiko für Gebrechlichkeit, körperliche Funktionsstörungen und psychische Erkrankungen im Alter deutlich senken.

Wer regelmäßig schwarzen Tee trinkt, Beeren nascht oder einen Apfel isst, könnte damit nicht nur seinem Geschmackssinn, sondern auch seiner Gesundheit im Alter etwas Gutes tun. Das legt eine neue internationale Studie nahe, die kürzlich in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde.

"Unsere Forschung zeigt, dass Menschen, die mehr Flavonoide zu sich nehmen, tendenziell besser altern", sagt Nicola Bondonno, außerordentliche Dozentin an der Edith Cowan University. Flavonoide sind sekundäre Pflanzenstoffe, die unter anderem dafür bekannt sind, entzündungshemmend und antioxidativ zu wirken. Sie kommen vor allem in schwarzem und grünem Tee, Beeren, Zitrusfrüchten, Äpfeln, Orangen und auch in Rotwein vor.

Besonders bei Frauen zeigte sich ein positiver Effekt: Teilnehmerinnen mit der höchsten Flavonoidaufnahme hatten

ein um 15 Prozent geringeres Risiko für Gebrechlichkeit

ein um 12 Prozent geringeres Risiko für körperliche Einschränkungen sowie

ein ebenfalls um 12 Prozent reduziertes Risiko für psychische Erkrankungen.

Bei Männern war der Zusammenhang weniger stark ausgeprägt, dennoch wurde auch hier ein deutlich geringeres Risiko für psychische Leiden festgestellt.