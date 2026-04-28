Expertin: „Viele halten es für Demenz – dabei ist es AD(H)S“

Über AD(H)S wird viel gesprochen – aber fast immer so, als höre das Thema mit der Kindheit oder spätestens im jungen Erwachsenenalter auf. Das Gegenteil ist oft der Fall. Mit „AD(H)S in der zweiten Lebenshälfte“ erscheint nun ein Buch, das sich als erstes gezielt mit Neurodivergenz im Älterwerden befasst. Die deutsche Psychiaterin Astrid Neuy-Lobkowicz im Gespräch.

KURIER: Warum haben Sie sich gerade diesem Thema und der zweiten Lebenshälfte gewidmet?

Astrid Neuy-Lobkowicz: Ich beschäftige mich seit 25 Jahren speziell mit AD(H)S bei Erwachsenen. Studien zeigen, dass das Thema in der zweiten Lebenshälfte sehr relevant bleibt. Ein Teil meiner Patientinnen und Patienten kommt mit der Sorge, sie hätten Demenz, weil sie so vergesslich geworden sind und plötzlich das Gefühl haben, alles werde schlimmer. Dahinter steckt aber oft ein AD(H)S, das lange kompensiert werden konnte. Irgendwann geraten diese Menschen in eine tiefe Erschöpfung, sind ausgebrannt, das macht sie verständlicherweise depressiv und unglücklich. Wenn sich dann zeigt, dass AD(H)S vorliegt, kann man das auch mit 40, 50, 60 oder später gut behandeln. Viele richten sich dann noch einmal erstaunlich auf.

Was sind typische Hinweise und warum kommt es zu einer Verschlechterung?

Bei Frauen wird es vor allem in den Wechseljahren stärker. Man wird unorganisierter, kann sich schlechter konzentrieren, ist schnell erschöpft und hat Stimmungsschwankungen. Viele reagieren empfindlich auf Kränkungen und Verletzungen. Das alles war schon vorher da – es konnte nur über viele Jahre mit großer Anstrengung kompensiert werden. Für die Diagnose muss man deshalb genau hinschauen: Wie war das früher? Was sagen Angehörige? Welche Strukturen haben vielleicht lange geholfen und brechen jetzt weg? Oft kippt ein System, das vorher mühsam funktioniert hat, die Betroffenen geraten in Burnout, Depression, Kraftlosigkeit und Zukunftsängste.

Und die Männer?

Bei ihnen zeigt sich das oft eher als tiefe Erschöpfung. Viele gestehen sich das lange nicht ein. Es sind häufig hochfunktionale Menschen, die mit Intelligenz, Ausbildung und viel Kraft lange durchgekommen sind. Ich sehe das oft bei Ärzten oder Anwälten. Die sagen: Ich habe mein Leben doch geschafft – und plötzlich geht es nicht mehr.

Gerade Menschen über 50 sind in einer Zeit aufgewachsen, in der AD(H)S kaum diagnostiziert wurde.

Ja, diese Generation hatte oft gar keine Diagnose. Dazu kommt, dass die heute 50- oder 60-Jährigen gelernt haben, sich zusammenzureißen und weiterzumachen. Aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Das wirkt dann oft wie Demenz: vergesslich, seltsam, erschöpft.