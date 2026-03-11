"Jeder hat ADHS?": Neue Studie zeigt klares Ergebnis

Immer häufiger heißt es in öffentlichen Debatten, „heutzutage habe jeder ADHS“. Fachleute widersprechen dieser Darstellung nun deutlich. Ihrer Einschätzung nach wird die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) nicht zu oft diagnostiziert – vielmehr warten viele Betroffene zu lange auf Untersuchung und Behandlung. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Expertengruppe der Universität Southampton. Die Forschenden sehen keine Hinweise darauf, dass ADHS überdiagnostiziert wird. Vielmehr lenke die Debatte über angeblich zu viele Diagnosen von einem anderen Problem ab: Viele Betroffene erhalten gar keine oder erst sehr spät Hilfe. „Anstatt sich auf Zu- oder Abnahmen der Diagnosequoten zu konzentrieren, sollte die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, inwieweit Menschen mit ADHS angemessen diagnostiziert und behandelt werden“, sagte Studienautor Samuele Cortese. „Obwohl Fehldiagnosen und unangemessene Diagnosen vorkommen, deuten die verfügbaren Erkenntnisse darauf hin, dass Unterdiagnose und Unterbehandlung weiterhin die größten Herausforderungen darstellen.“

Häufigkeit in der Bevölkerung höher als registrierte Diagnosen Internationalen Studien zufolge erfüllen rund fünf Prozent der Kinder und etwa drei Prozent der Erwachsenen die Diagnosekriterien für ADHS. Die offiziellen Daten des britischen Gesundheitssystems (NHS), die Basis der Untersuchung waren, liegen jedoch deutlich darunter – ein Hinweis darauf, dass viele Betroffene nicht erkannt werden. Gleichzeitig räumen die Forschenden ein, dass Fehldiagnosen vorkommen können, etwa wenn Untersuchungen stark auf Selbstauskünften beruhen oder andere mögliche Erkrankungen nicht ausreichend geprüft werden. Expertin Tamsin Ford von der Universität Cambridge erklärte dazu: „Obwohl deutlich mehr Menschen mit ADHS erkannt und behandelt werden, gelingt es uns nicht, viele weitere ausreichend zu unterstützen. Überdiagnosen stellen kein Problem dar, Fehldiagnosen hingegen schon, da Betroffene aufgrund langer Wartezeiten in den Privatsektor abwandern; und leider sind übersehene Diagnosen nach wie vor häufig.“

Infos Definition ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) ist eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die meist schon im Kindesalter beginnt. Typische Symptome sind anhaltende Unaufmerksamkeit, starke Impulsivität und bei vielen Betroffenen auch ausgeprägte Unruhe oder Hyperaktivität. Diese Schwierigkeiten können den Alltag, die Schule, die Arbeit und soziale Beziehungen beeinträchtigen. ADHS kann auch im Erwachsenenalter bestehen bleiben, lässt sich jedoch mit verschiedenen therapeutischen Maßnahmen und gegebenenfalls Medikamenten behandeln. Ursachen Die Ursachen von ADHS sind nicht vollständig geklärt, gelten aber als multifaktoriell. Eine wichtige Rolle spielen genetische Faktoren, da die Störung in Familien gehäuft auftritt. Außerdem werden Unterschiede in der Gehirnentwicklung und in der Regulation von Botenstoffen wie Dopamin und Noradrenalin diskutiert, die Aufmerksamkeit und Impulskontrolle beeinflussen. Auch Umweltfaktoren – etwa Komplikationen während der Schwangerschaft, Frühgeburt oder Belastungen in der frühen Kindheit – können das Risiko erhöhen.