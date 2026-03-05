Abnehmspritzen wirken bei Frauen besser

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Abnehmspritzen auf der Basis von sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) haben bei Frauen mit Adipositas eine bessere Wirkung als bei Männern. Andere Unterschiede für verschiedene Personengruppen gibt es nicht. Das hat eine Analyse von US-Wissenschaftern gezeigt, die aktuell Online von der Zeitschrift der amerikanischen Ärztegesellschaft (JAMA Internal Medicine) veröffentlicht worden ist.

"GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) stellen eine neue Klasse von Medikamenten dar, die zur Behandlung chronischer Leiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und/oder Adipositas zugelassen sind. Es ist jedoch unklar, ob die Wirksamkeit dieser Medikamente in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Body-Mass-Index (BMI) und HbA1c-Ausgangswert (mittelfristiger Blutzuckerwert; Anm.) variiert", schrieben Caleb Alexander vom Zentrum für Arzneimittelsicherheit der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Baltimore/US-Bundesstaat Maryland), und seine Co-Autoren in der jetzt erschienenen Untersuchung (doi: 10.1001/jamainternmed.2025.8222). Hoffnung für Millionen Betroffene - Milliarden-Pharma-Geschäft Weltweit gelten die Abnehmspritzen mit Wirkstoffen wie Semaglutide, Liraglutide, Exenatide, Lixisenatide, Dulaglutide oder Tirzepatide bei steigenden Zahlen von Adipositas-Patienten als große Hoffnung für die Betroffenen und als Milliardengeschäft für die Pharma-Industrie. Solche Medikamente in Tablettenform könnten in Zukunft zu einer noch breiteren Verwendung des Therapieprinzips führen. Doch umfassende Informationen zum Effekt der Arzneimittel auf bestimmte Personengruppen haben bisher gefehlt.