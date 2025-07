„Bei Hunden ist Süß hängen geblieben, aber sie empfinden es nicht in derselben Intensität wie Menschen“, sagt Zebeli. Was für Menschen köstlich salzig schmeckt, bedeutet für Hunde schon eine Überversorgung.

Mitunter verfallen Tiere von selbst auf kreative Delikatessen . So konnte an der Vetmeduni Wien kürzlich nachgewiesen werden, dass Goffin-Kakadus ihre Vollkornnudeln vor dem Verzehr gezielt in Sojajoghurt mit Heidelbeernote tunkten.

Auch von Primaten ist bekannt, dass sie im Umgang mit Essbarem experimentierfreudig sind. In den frühen 1950er-Jahren begann ein Makaken-Weibchen in Japan schmutzige Süßkartoffel im Bach zu säubern. Ihre Reinlichkeit setzte sich schnell in der ganzen Gruppe durch. Später fingen einige Affen damit an, Süßkartoffel im Meer zu waschen – vermutlich, um die Kohlenhydrate mit Salz zu würzen.

Nahrungsvorlieben können die Artenvielfalt fördern

„Der Geschmackssinn ist abhängig davon, welche Nahrung Tiere brauchen und was sie verdauen können“, schließt Zebeli. Mit köstlichem Aroma werden sie dafür belohnt, zu fressen, was sie groß, stark und potent werden lässt. So konnten auch die Singvögel dank der Säuretoleranz verschiedenste Öko-Nischen besetzten. Ihre Artenvielfalt zeugt von gutem Geschmack.