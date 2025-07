Geheim, loyal, wehrhaft: Die Geschichte der Drusen

Libanon

Im konfessionell ausbalancierten System des Libanon ist die drusische Gemeinschaft formell gut vertreten: Sie stellt einen der Spitzenposten im Staat – den Vorsitzenden des Parlamentsausschusses für Justiz. Auch ihre religiöse Autonomie ist gesetzlich geschützt. Faktisch dominiert jedoch eine politische Elite unter Führung der Familie Dschumblatt die drusische Politik. Für viele junge Drusen bedeutet das: religiöse Freiheit ja, aber politische Teilhabe bleibt begrenzt auf wenige Clans und machtvolle Netzwerke. Im libanesischen Bürgerkrieg verfügten die Drusen über kleine, aber schlagkräftige Milizen.

Israel

Die Drusen in Israel genießen volle religiöse Freiheit und werden vom Staat offiziell als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt. Politisch sind sie stärker integriert als andere arabische Minderheiten: Viele dienen in der Armee, einige bekleiden Parlaments- und Verwaltungspositionen. Ihr Einfluss im politischen System ist eher gering, doch sie genießen Anerkennung und werden oft als Brücke zwischen Israel und den Drusengemeinschaften in anderen Ländern, insbesondere in Syrien, gesehen. Dadurch – und auch aufgrund strategischer Überlegungen Israels – unterstützt das Land die syrischen Drusen stark.

Syrien

In Syrien leben die meisten Drusen im Süden, vor allem im Gouvernement as-Suwaida. Unter dem Assad-Regime wurden sie kaum verfolgt, arrangierten sich mit der Regierung – wenngleich es auch Strömungen gab, die Assad kritisch gegenüberstanden. Politisch war ihre Mitbestimmung stark eingeschränkt. Beim Sturz des Regimes schlossen sich einige drusische Verbände den islamistischen Rebellen an. Danach gründete sich aber ein Militärrat, um sich gegen radikale Islamisten in der neuen Regierung verteidigen zu können. Nicht zu Unrecht, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Für die syrischen Drusen geht es derzeit ums Überleben – und eine mögliche Autonomie in der Zukunft.