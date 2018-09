Forscher: Schmerzmittel Diclofenac erhöht Risiko für Herzprobleme

Das häufig verwendete Schmerzmittel Diclofenac ist mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall verbunden – das zeigt eine aktuelle Untersuchung aus Dänemark. Die Forscher verglichen Patienten, die Diclofenac einnahmen im Vergleich zu Patienten, die kein Schmerzmittel einnahmen und solchen, die Paracetamol oder andere traditionelle Schmerzmittel verwendeten.

Die Befunde veranlassen die Forscher zu der Aussage, dass Diclofenac nicht über den Ladentisch verfügbar sein sollte, und wenn es verschrieben wird, sollte vor seinen potenziellen Risiken gewarnt werden. Der Wirkstoff ist in zahlreichen Präparaten im Handel erhältlich.

Daten von 6,3 Millionen Erwachsenen

Diclofenac ist ein traditionelles nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAID) zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen. Das Medikament wird weltweit verkauft. Aber seine Risiken für das Herz-Kreislauf-System im Vergleich zu denen anderer traditioneller NSAIDs wurden bisher kaum in großen randomisierten kontrollierten Studien untersucht, und die derzeitigen Bedenken hinsichtlich dieser Risiken machen solche Versuche unethisch.



Die Ergebnisse des Forscherteams unter der Leitung von Morten Schmidt vom Universitätskrankenhaus Aarhus in Dänemark basieren auf den Daten des nationalen Registers für mehr als 6,3 Millionen Erwachsene in Dänemark mit mindestens einem Jahr ununterbrochener Verschreibungsdaten vor dem Studienbeginn im Januar 1996.