Fields-Medaille: Wichtigste Mathematikpreise verliehen

Am vergangenen Mittwoch wurde die Fields-Medaille, die auch als inoffizieller "Nobelpreis für Mathematik" bekannt ist, für außerordentliche Leistungen in allen mathematischen Fachgebieten verliehen. Alle vier Jahre wird der mit 15 000 kanadischen Dollar (knapp 10 000 Euro) dotierte Preis an 2-4 junge Wissenschafter vergeben. Die Verleihung findet im Rahmen des Internationalen Mathematikerkongresses (ICM) statt, der heuer im brasilianischen Rio de Janeiro abgehalten wird. Die Medaille aus 14-karätigem Gold ging diesmal an den Deutschen Peter Scholze (Universität Bonn), den Italiener Alessio Figalli (ETH Zürich), den aus Indien stammenden Australier Akshay Venkatesh (Princeton University) und den aus dem Iran emigrierten Briten Caucher Birkar (University of Cambridge).

Birkar widmete die Medaille seinen kurdischen Landsleuten. Er hoffe damit "ein Lächeln auf die Gesichter dieser mehr als 40 Millionen Menschen" zaubern zu können. Sein Triumph wurde allerdings von einem Diebstahl überschattet. Laut Berichten des brasilianischen Fernsehsenders TV Globo dem 40-Jährigen Preisträger die Medaille nur kurze Zeit nach der Zeremonie mitsamt seiner Brieftasche entwendet.