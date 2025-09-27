Experiment der Woche: Wind am Küchentisch

Wenn es draußen stürmt, hat man alle Hände voll zu tun, um Hauben, Kappen oder Regenschirme festzuhalten. Wind ist eigentlich nichts anderes als bewegte Luft. Aber wie entsteht dieser Wind? Warum ist er manchmal so stark? Und kann man Wind auch am Küchentisch erzeugen?

Ja, du kannst – und zwar völlig ungefährlichen Wind. Dafür wirst du bei unserem Experiment aber recht schnell erkennen, wie Wind entsteht. Du brauchst zuerst zwei Schuhkartons ohne Deckel. Dann nimm eine stärkere Klarsichtfolie, Klebeband, eine Schere, ein Kirschkernkissen, Kühlakkus aus dem Tiefkühler und ein Räucherstäbchen.

Rolle die Folie zu einer Röhre und fixiere sie mit einem Klebeband. Anschließend schneidest du in jeden Karton an einer der kurzen Seiten ein entsprechend großes Loch, sodass deine Röhre gut durchpasst. Jetzt musst du beide Kartons mit dieser Röhre verbinden. In eine der Schachteln legst du die eisigen Kühlakkus, in die andere das im Backrohr aufgewärmte Kirschkernkissen. Je kälter die Akkus sind und je wärmer die Kerne, desto besser kannst du beobachten, wie Wind entsteht.