Ein Drittel der Krebs-Todesfälle verhinderbar

Es gibt jedenfalls von Land zu Land riesige Unterschiede. Die Überlebensraten bei Krebs variieren von Land zu Land stark. In Finnland, Japan, der Schweiz und Mexiko sterben am wenigsten Menschen, in osteuropäischen Ländern hingegen am häufigsten. In Mexiko sterben pro Jahr 84,9 Frauen und 100,6 Männer pro 100.000 Einwohner an einer bösartigen Erkrankung. Das Land belegt hier den besten Platz. In Ungarn sind es - am letzten Platz - 165,2 Frauen und 316,1 Männer je 100.000 Einwohner. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 124,1 und 208,2 Opfern (Frauen/Männer) pro 100.000 Einwohner. Österreich liegt mit 118,2 Opfern pro 100.000 Frauen und 194,4 je 100.000 Männer und Jahr besser als der Durchschnitt, ziemlich gleichauf mit Deutschland.