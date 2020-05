Schizophrenie soll verhinderbar werden

Etwa ein Prozent der Weltbevölkerung leidet an Schizophrenie. Bisher dachte man, der Ausbruch der am meisten stigmatisierten psychiatrischen Erkrankung wäre nicht verhinderbar. Doch diese Auffassung beginnt sich zu ändern. „Wir sollten zu einer Frühdiagnose und zu einer frühen Therapie kommen“, erklärte Dienstagnachmittag der US-Experte Jeffrey Lieberman beim internationalen Psychiatriekongress in Wien.

„Die Verhütung von psychiatrischen Erkrankungen – eine Idee, für die die Zeit gekommen ist“, lautete der Titel des Vortrags des international anerkannten Psychose-Forschers von der Columbia University in New York. Der Experte: „Bis zu den 1950er-Jahren konnten wir für Schizophreniepatienten kaum etwas tun. Man dachte bisher, die Erkrankung wäre schon mit der Befruchtung der Eizelle angelegt, breche irgendwann aus – und man könne am ehesten die Symptome behandeln.“