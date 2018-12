Die Weltmeisterin gibt Tipps fürs Gehirnjogging im Alltag

„A Name a Day keeps Alzheimer away“, sagt Luise M. Sommer. Die Digitalisierung habe in Bezug auf Gedächtnisleistungen viel verändert – heute muss man sich kaum etwas mehr merken, frag lieber Google! Aber nur, wer sein Gehirn täglich fordert, wird bis ins hohe Alter mental fit bleiben. Hier einige Ideen:

- Merken statt Einkaufszettel

Stellen Sie sich markante Körperstellen vor, an denen Sie „Haken“ befestigen, um Begriffe zu verankern. Von der Fußsohle bis zu den Haaren. Verknüpfen Sie die Dinge, die Sie einkaufen wollen, mit den Haken und entwickeln Sie Assoziationen, zum Beispiel: Zehen und Duschgel: Wir waten mit unseren nackten Füßen durch Duschgel, es quillt zwischen den Zehen hervor. Gesäß und Eier: Wir sitzen auf rohen Eiern. Machen Sie Ihren nächsten Einkauf mit eigenen Bildern.

- Termine im Kopf haben

Merken Sie sich pro Monat einen Tag bewusst – und zwar mit Datum und Wochentag. Wenn Sie Ihren Geburtstag im Dezember feiern, ist das Ihr Fixtag im Dezember und Sie merken sich diesen Wochentag. Dann können Sie alle anderen Tage in diesem Monat bequem ausrechnen. Dann könnte man sich auch noch den Jahresbeginn ansehen sowie diverse Festtage – auf diese Weise weiß man immer mehr Daten an bestimmten Wochentagen.