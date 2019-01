Den Jojo-Effekt gibt es auch bei Elefanten

Normalerweise sitzt bei ihnen auf jeder Kieferseite jeweils ein Zahn unten und oben. Beim Zahnen schiebt sich dahinter der nächste Zahn nach vorne, während der alte Zahn vorne wegbröckelt. Während dieses Zahnwechsels vergrößert sich damit vorübergehend die Kaufläche, da zeitweilig zwei Zähne zum Kauen zur Verfügung stehen.

"Während dieser Zeit fällt es ihnen somit leichter, Pflanzennahrung zu verwerten, und sie nehmen zu", sagte Clauss. Ist der sechste und letzte Zahn abgenutzt, verlieren die Tiere an Gewicht, bis sie schließlich sterben.

Dass Schiffmann persönlich zu den Zoos reiste, um die Daten aufzutreiben, sei unabdingbar gewesen, so der Forscher weiter. Zoos würden mit Anfragen bombardiert und müssten solche Daten aufwendig in meist handschriftlichen Unterlagen suchen.

Fotografische Dokumentation

Zudem sammelte Schiffmann historische Fotos der Zoo-Elefanten und erstellte eigene Aufnahmen, um die Körperkondition der Dickhäuter zu dokumentieren. Diese stellte er in einer nur für Zoos zugänglichen Datenbank zusammen, so dass jeder Zoo die Entwicklung seiner Tiere nachvollziehen kann.

"Zum einen können die Zoo-Mitarbeitenden so entscheiden, ob der Zustand des Tieres etwas neues oder schon einmal so aufgetreten ist", so Clauss. Außerdem könne die fotografische Dokumentation Bewusstsein dafür schaffen, die Elefanten nicht zu adipös werden zu lassen, wenn man sehe, dass man das Tier schon einmal in schlankerem Zustand hatte.