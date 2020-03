Die Mathematik der Krise

Im ersten bleiben alle Maßnahmen gleich wie bisher. Die Kurve würde dann sinken und nach dem Sommer gegen null gehen. Das zweite Szenario stellt eine schrittweise Öffnung der Arbeitsstätten bei gleichzeitiger Schließung der Schulen in Aussicht. Die Zahlen würden dann langsamer zurückgehen, und das Gesundheitssystem würde nicht überlastet werden. Sollten auch die Schulen öffnen, würde die Zahl der Infektionen weiter massiv steigen (Szenario 3).

„Das sind nur drei von vielen Szenarien“, sagt Popper im KURIER-Gespräch. Denn natürlich gibt es viele Zwischenstufen. „Ob dann vielleicht Modell 25b kommt, muss die Regierung entscheiden“. Popper räumt ein, dass es für ihn und sein Team nicht nur um nackte Zahlen gehe, sondern sich alle bewusst seien, wie viel dabei für die Menschen auf dem Spiel steht. Aber auch die nackte Wahrheit verbirgt er nicht: „Ich kann nicht ausschließen, dass wir auch bei uns Zustände wie derzeit in Italien oder Spanien bekommen.“ Eine Meinung der sich andere Forscher anschließen. Stefan Thurner vom Complexity Science Hub Vienna warnt eindringlich vor einem verfrühten Aufheben der Maßnahmen. Wenn man die Kurve der Todesfälle in Österreich um drei Wochen nach vorne zieht, „dann liegt sie genau auf der Kurve der Toten in Italien“, sagte er zur APA. Vom leichten Abflachen der Infizierten-Kurve dürfe man sich nicht zu optimistisch stimmen lassen.