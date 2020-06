Blind durch die Stadt

Delfine tun es, Fledermäuse tun es und Menschen können es auch. Der blinde Daniel Kish hat die Klicksonar-Technik in den USA populär gemacht und auch hierzulande findet sie immer mehr Anhänger. Dabei wird mittels eines Zungen-Klicks ein Schall ausgesandt – das zurückfallende Echo hilft dabei die Position, die Dichte und teilweise auch die Größe von Gegenständen in der Umgebung wahrzunehmen.



Mit seiner Organisation „World Access for the Blind“ hat Kish inzwischen mehr als 1000 Blinde in der Nutzung der Echoortung trainiert. Die Technik verhilft sehbehinderten Menschen sogar dazu, Ski oder Rad zu fahren. Voraussetzung für ihren Einsatz ist ein gutes Gehör – laute Umgebungsgeräusche erschweren die Orientierung. Inzwischen werden in Österreich alle Frühförderer und Mobilitätstrainer für Blinde durch das Bundes-Blindenerziehungs- institut und den Verein „Contrast“ in die Technik eingewiesen und geben die Methode an blinde Kinder und Erwachsene weiter.