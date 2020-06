Alt werden und dabei jung bleiben

"The idea is to die young as late as possible." Ashley Montagu

Jung sterben – so spät wie möglich. Dieses Zitat hat angesichts steigender Lebenserwartung immer mehr Gültigkeit. Es stammt übrigens nicht von einem in Extremen lebenden Rockstar. Ashley Montagu war ein britisch-amerikanischer Anthropologe. Immerhin wurde der 1905 geborene Forscher 94 Jahre alt.

Möglichst lange und gesund zu leben ist aber etwas, das nicht allein vom Fortschritt der Medizin abhängt. Zufriedenheit, Freude und Widerstandsfähigkeit (Resilienz) sind ebenso wichtige Faktoren. Hier ist jeder einzelne gefordert. "Die Anti-Aging-Prävention wurde lange völlig vernachlässigt", sagt der Gynäkologe Univ.-Prof. Johannes Huber. Er ist Mitorganisator des Kongresses "Academia Medicinae Lech 2014", der deshalb ganz unter dem Motto "Jung bleiben – alt werden" steht. Bei dieser erstmals stattfindenden Tagung in Lech (22. bis 24. Juni, Details: www.aml.or.at) diskutieren Experten Anti-Aging-Strategien im medizinischen, soziologischen und geisteswissenschaftlichen Kontext.