DNA-Analyse: Steinzeit-Skelette zeigen seltene Erbkrankheit

Bei der Untersuchung von zwei bereits 1963 entdeckten Skeletten aus der Altsteinzeit konnte ein internationales Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung durch die Analyse alter DNA genetische Varianten identifizieren, die auf eine seltene erbliche Wachstumsstörung hindeuten.

Wie die Forscherinnen und Forscher im New England Journal of Medicine berichten, sei dies die "früheste genetische Diagnose einer seltenen Krankheit".

Bereits 1963 wurden in der Grotta del Romito in der kalabrischen Gemeinde Papasidero (Italien) ein Doppelgrab aus der späten Altsteinzeit entdeckt. Die beiden Menschen mit geringer Körpergröße wurden vor mehr als 12.000 Jahren in einer Umarmung bestattet.

Ihre auffälligen Skelettmerkmale und die ungewöhnliche Bestattungsart haben die Forschung seither beschäftigt und zu Diskussionen über ihre Verwandtschaft und die Ursachen ihres Kleinwuchses geführt.

Deutlich verkürzte Arme und Beine

Eines der beiden Skelette, "Romito 2", wurde bisher als männlicher Jugendlicher klassifiziert. Seine Körpergröße wird auf rund 110 Zentimeter geschätzt und seine deutlich verkürzten Arme und Beine würden zu einer seltenen Störung des Knochenwachstums passen, einer sogenannten Akromesomelischen Dysplasie. Allerdings ließ sich diese Diagnose nur anhand der Knochen bisher nicht sicher erstellen. "Romito 2" lag in den Armen einer erwachsenen Frau, von den Forschern "Romito 1" genannt. Auch sie war mit etwa 145 Zentimetern kleiner als für die damalige Zeit üblich.

Ein Forschungsteam unter Leitung der Universität Wien und des Universitätsklinikums Lüttich hat nun für die Untersuchung der beiden Skelette Paläogenomik, klinische Genetik und physische Anthropologie kombiniert. Im Zentrum stand die Analyse von DNA der beiden Personen, die aus dem Felsenbein des Schläfenknochens – einer Region, in der sich Erbmaterial besonders gut erhält – gewonnen wurde.