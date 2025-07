100 Jahre Bundesforste: Vom Holzlieferanten zum Multifunktionsbetrieb

Fachkräfte fehlten und die Strukturen der Forstverwaltungen aus der Habsburgermonarchie lagen brach. Die Politik entschied sich, für die 15 Prozent des Waldes in Staatsbesitz einen eigenen Wirtschaftskörper zu gründen: Die Bundesforste. Das Gesetz dazu wurde am 28. Juli 1925 verabschiedet. Ziel war es, den Holzbedarf für die Wirtschaft zu decken und den Zustand des Waldes zu verbessern.

Ein Krieg zerstört nicht nur Menschenleben und Infrastruktur, sondern auch die Natur. Nach dem Ersten Weltkrieg waren in Österreich große Waldflächen beschädigt und viele Transportwege schwer in Mitleidenschaft gezogen. Zugleich wurde für den Wiederaufbau dringend Holz benötigt. Aber wer sollte den Job erledigen?

Ein Paradigmenwechsel. „Ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, da haben wir im Wald vor allem Beeren gesucht und Schwammerl geklaubt, von Erholung im Wald war da noch keine Rede“, erzählt Schöppl. Heute würden die Menschen Schatten, Abkühlung und Entschleunigung unter Bäumen suchen. „Im Wald ist es im Sommer um 5 Grad kühler und die Gefühlslage ist gleich eine andere als auf der Mariahilfer Straße“, schildert der Bundesforste-Chef. Als drittes großes Thema kam infolge des Waldsterbens in den 1980er Jahren der Naturschutz hinzu. Nationalparks wurden eröffnet, Schutzzonen für Fauna und Flora eingerichtet. Heute sind die Hälfte der Flächen Naturschutzflächen.

Was viele nicht wissen: Zum Staatswald gehören 74 der größten Seen in Österreich, inklusive 50 Badeplätze. Ursprünglich als Holztransportweg und für die Fischerei genutzt, entwickelte sich erst in den 1950-er und 1960-er Jahren die touristische Nutzung.

So waren die Seegrundstücke rund um den Attersee sehr lange reine Holzlagerflächen. „Früher hat man das Holz im Winter geerntet, über Bäche gedriftet, am See zwischengelagert und bis nach Wien weiterverschifft“, schildert Schöppl. Der Wasserweg war lange Zeit am günstigsten und einfachsten. Heute verdienen die Bundesforst gutes Geld mit dem Tourismus. „Wir sind der mit Abstand größte Flächenbereitsteller für den Tourismus in Österreich – sowohl für den Winter- als auch für den Sommertourismus“.