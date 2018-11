Zweite Millionenpleite eines Lüftungsanlagen-Bauers

„Eine kurzfristige Unternehmensfortführung wird von der Schuldnerin angestrebt, um das Warenlager und allfällige Unternehmensteile bestmöglich zu verwerten“, teilet Tanja Schartel vom KSV1870 mit. „Die Insolvenzverwalterin wird prüfen, ob dies im Interesse der Gläubiger liegt.“

Die erste Pleite

Am 8.Mai 2017 wurde über die Frima Troges ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (30 Prozent Quote) eröffnet. "Im Zuge des Sanierungsverfahrens erfolgte die Finanzierung des Fortbetriebes aus den laufenden Einnahmen auf der Basis einer Factoring-Vereinbarung. Diese und massive Personalreduktionen waren die Voraussetzungen für die Unternehmensfortführung", heißt es im Bilanzlagebericht 2016. "Die Gesellschaft leitete, begleitet vom Sanierungsverwalter, Verwertungsmaßnahmen zur Aufbringung der Barquote ein. Hierfür wurden im Wesentlichen eine nicht betriebsnotwendige Beteiligung, eine Liegenschaft sowie der Betrieb einer Tochtergesellschaft verkauft." Detail am Rande: 2016 betrugen die Verbindlichkeiten rund 3,45 Millionen Euro.

Später wurde der Sanierungsplan auf 20 Prozent Quote abgeändert. Die Insolvenzgläubiger erhielten elf Prozent nach Bestätigung des Sanierungsplans, vier Prozent sollten nach weiteren zwölf Monaten und die restlichen fünf Prozent Ende Juli 2019 bezahlten werden. Alleineigentümer der Firma Troges ist Stephan Braunegg.