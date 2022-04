Zulieferer Mahle fordert Krisenhilfe von Autobauern

Mahle will daher möglichst lange an der Auslauftechnik verdienen. Der Verbrennermarkt werde ab Mitte des Jahrzehnts weltweit schrumpfen, erklärte Frick. Doch das Tempo des Umstiegs auf E-Autos sei weltweit von Land zu Land unterschiedlich. "Autos und Lastwagen mit Verbrennungsmotoren werden also noch viele Jahre auf den Straßen dieser Welt unterwegs sein", sagte Frick. "In zahlreichen Produktbereichen sind wir Marktführer. Dort sehe ich für uns große Chancen, unsere Position auszubauen und die Rolle des aktiven Konsolidierers einzunehmen." Sowohl in angestammten als auch in künftigen Feldern werde sich Mahle nach Übernahmezielen umschauen. Im vergangenen Jahr hatte Mahle versucht, mit dem Zulieferer Hella zu verschmelzen, wurde dabei aber vom französischen Konzern Faurecia ausgestochen.

Der Stiftungskonzern konnte sich 2021 vom Corona-bedingten Einbruch des Vorjahres erholen. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 11 Milliarden Euro, die Umsatzrendite kletterte auf 1,5 Prozent nach minus 2 Prozent 2020. Unter dem Strich machte das Unternehmen erneut Verlust. Der Fehlbetrag belief sich auf 108 Mio. Euro, nach einem Minus von 434 Mio. Euro im Jahr davor.