Zu teuer: Schweizer Zugpersonal wird durch Österreicher ersetzt

Das Nachtzugpersonal für die ÖBB Nightjets von und nach Zürich kommt künftig nicht mehr aus der Schweiz, sondern aus Österreich. Grund ist die unterschiedliche Entlohnung, die österreichisches Personal wesentlich billiger macht. Wie der Schweizer Tagesanzeiger schreibt, entlässt der Catering-Dienstleister und ÖBB-Partner Newrest sein gesamtes Personal Zürich, insgesamt 30 Mitarbeiter, und ersetzt es durch Österreicher.

Diese sollen mit den Nightjets nach Zürich fahren, um dort ihren Dienst anzutreten. Teilweise komme das Personal aus den angrenzenden osteuropäischen Ländern, berichtet die Zeitung weiter.