Zollbilanz 2025: 25.000 Potenzpillen, 4 Kilo Kokain, 7 Warane

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Eigentlich gehe es beim Zoll darum, die heimische Wirtschaft vor unlauterer Konkurrenz zu schützen, aber die Arbeit der Zollwache "zahlt sich auch für den Staatshaushalt aus", sagte Finanzminister Markus Marterbauer bei der Präsentation der Zollbilanz 2025. 8,1 Milliarden Euro an nationalen Abgaben hat das Zollamt im Vorjahr eingenommen. Neben 6,8 Millionen korrekten Zollanmeldungen gab es aber auch zahlreiche aufgedeckte Vergehen. Sieben Warane im Flugzeug nach Österreich gebracht "Die Bandbreite ist groß. Von Suchtgift über geschmuggelte Zigaretten, illegale Arzneiwaren und Medikamente, Artenschutz- und Pflanzenschutzvergehen oder Produktpiraterie", schilderte Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. Im Vorjahr wurde etwa versucht, 55 lebende Tiere illegal nach Österreich einzuführen, sagt Zoll-Vorständin Andrea Reuter. Ein besonders spektakulärer Aufgriff fand Ende März 2025 statt. Am Flughafen Wien wurden sieben lebende Warane entdeckt, die mit einem Flug aus Doha (der Hauptstadt von Katar) angekommen waren.

Fund führte Polizei zu Dopinglabor Insgesamt 400.000 Stück illegal eingeführte Arzneimittel und Anabolika sind vom Zoll beschlagnahmt worden. Ende Juli wurden am Flughafen Wien in zwei aus der indischen Hauptstadt Delhi kommenden Reisetaschen 25.000 Stück Potenzpillen gefunden. Im Mai wurden im Postverteilzentrum Wien zwei Pakete mit Dopingmitteln in Pulverform entdeckt. Sie waren Basis für weiterführende Ermittlungen des Bundeskriminalamtes, bei denen ein Untergrundlabor in Wien aufflog, in dem Dopingsubstanzen hergestellt wurden.

Opiate, Zigaretten und Falschgeld entdeckt Bei 1.729 Suchtgiftaufgriffen wurden 382 Kilogramm Cannabis, 31 Kilogramm psychotrope Substanzen, 4 Kilogramm Kokain und 1,6 Kilogramm Opiate entdeckt. Mehrere Millionen Zigaretten sollten außerdem illegal nach Österreich gebracht werden. Ende Oktober wurden etwa Sendungen aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit über 1,2 Millionen Zigaretten entdeckt. In der Zollbilanz 2025 verzeichnet sind auch 11 Falschgeldsendungen mit einem falschen Wert von 9 Millionen Euro.

Gesundheitsgefährdende Badeenten Kurios ist der Fall eines Aufgriffs im Jänner 2025. Im Wiener Hafen kamen zwei Container mit insgesamt 120.000 Badeenten aus Kunststoff an. Ihre Konformität bezüglich Produktsicherheit wurde angezweifelt. Eine Laboruntersuchung ergab, dass die Produkte stark gesundheitsgefährdende Substanzen enthielten. "Die Produkte waren nicht als Badespielzeug geeignet", so Reuter.