Zollbilanz 2025: 25.000 Potenzpillen, 4 Kilo Kokain, 7 Warane
Zusammenfassung
- Zollbilanz 2025: 8,1 Milliarden Euro eingenommen, zahlreiche spektakuläre Funde wie 25.000 Potenzpillen, 4 Kilo Kokain und 7 Warane.
- Beschlagnahmungen umfassen illegale Arzneimittel, Dopingmittel, Suchtgift, Millionen Zigaretten, Falschgeld und gesundheitsgefährdende Badeenten.
- Verbesserte Kontrollen führten zu einem Anstieg im E-Commerce-Bereich.
Eigentlich gehe es beim Zoll darum, die heimische Wirtschaft vor unlauterer Konkurrenz zu schützen, aber die Arbeit der Zollwache "zahlt sich auch für den Staatshaushalt aus", sagte Finanzminister Markus Marterbauer bei der Präsentation der Zollbilanz 2025. 8,1 Milliarden Euro an nationalen Abgaben hat das Zollamt im Vorjahr eingenommen. Neben 6,8 Millionen korrekten Zollanmeldungen gab es aber auch zahlreiche aufgedeckte Vergehen.
Sieben Warane im Flugzeug nach Österreich gebracht
"Die Bandbreite ist groß. Von Suchtgift über geschmuggelte Zigaretten, illegale Arzneiwaren und Medikamente, Artenschutz- und Pflanzenschutzvergehen oder Produktpiraterie", schilderte Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. Im Vorjahr wurde etwa versucht, 55 lebende Tiere illegal nach Österreich einzuführen, sagt Zoll-Vorständin Andrea Reuter. Ein besonders spektakulärer Aufgriff fand Ende März 2025 statt. Am Flughafen Wien wurden sieben lebende Warane entdeckt, die mit einem Flug aus Doha (der Hauptstadt von Katar) angekommen waren.
Fund führte Polizei zu Dopinglabor
Insgesamt 400.000 Stück illegal eingeführte Arzneimittel und Anabolika sind vom Zoll beschlagnahmt worden. Ende Juli wurden am Flughafen Wien in zwei aus der indischen Hauptstadt Delhi kommenden Reisetaschen 25.000 Stück Potenzpillen gefunden. Im Mai wurden im Postverteilzentrum Wien zwei Pakete mit Dopingmitteln in Pulverform entdeckt. Sie waren Basis für weiterführende Ermittlungen des Bundeskriminalamtes, bei denen ein Untergrundlabor in Wien aufflog, in dem Dopingsubstanzen hergestellt wurden.
Opiate, Zigaretten und Falschgeld entdeckt
Bei 1.729 Suchtgiftaufgriffen wurden 382 Kilogramm Cannabis, 31 Kilogramm psychotrope Substanzen, 4 Kilogramm Kokain und 1,6 Kilogramm Opiate entdeckt. Mehrere Millionen Zigaretten sollten außerdem illegal nach Österreich gebracht werden. Ende Oktober wurden etwa Sendungen aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit über 1,2 Millionen Zigaretten entdeckt. In der Zollbilanz 2025 verzeichnet sind auch 11 Falschgeldsendungen mit einem falschen Wert von 9 Millionen Euro.
Gesundheitsgefährdende Badeenten
Kurios ist der Fall eines Aufgriffs im Jänner 2025. Im Wiener Hafen kamen zwei Container mit insgesamt 120.000 Badeenten aus Kunststoff an. Ihre Konformität bezüglich Produktsicherheit wurde angezweifelt. Eine Laboruntersuchung ergab, dass die Produkte stark gesundheitsgefährdende Substanzen enthielten. "Die Produkte waren nicht als Badespielzeug geeignet", so Reuter.
Geschmuggeltes Gold
Auch geschmuggeltes Gold wurde vom Zoll entdeckt. Bei einem besonders umfangreichen Fall flogen über 80 Transporte mit Goldschmuck aus der Türkei auf. Mit der Ware wurden Juweliere in Wien beliefert. Sechs Personen wurden angezeigt, vier davon bereits verurteilt.
Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen
Im Vergleich zum Vorjahr habe es laut Zoll-Chefin Reuter einen leichten Rückgang gegeben. Im Bereich E-Commerce sei allerdings ein Anstieg zu beobachten. Das könnte unter anderem an verbesserten Kontrollmaßnahmen liegen, etwa bei der Post.
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