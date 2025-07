40 Jahre in China: NÖ Industriebetrieb trotzt Zollkrise mit lokaler Präsenz

Der Zollstreit sorgt für anhaltende Krisenstimmung in der Industrie. Nicht so beim Mödlinger Industrieöfen-Fertiger Aichelin. „Wir sind vergleichsweise gut durch die Auswirkungen des aktuellen Zollkonflikts gekommen“, berichtet Aichelin-Vorstandschef Christian Grosspointner dem KURIER. Das sei kein Zufall, sondern „ Ergebnis unserer langfristigen und konsequent verfolgten Unternehmensstrategie“. Diese lautet simpel: Lokale Fertigung. „In China produzieren wir für China, in Europa für Europa, in Nordamerika für Nordamerika“, präzisiert Grosspointner. Dadurch sei das Unternehmen weniger von geopolitischen Handelskonflikten betroffen als andere, was das Gesamtgeschäft stabilisiere.

Seit 1984 im Reich der Mitte Im Reich der Mitte haben die Mödlinger schon 1984, also außergewöhnlich früh, ihr Zelt aufgeschlagen. Dieser Tage wurde in Peking das 40-Jahr-Jubiläum gefeiert. Begonnen hat alles mit einem Auftrag für neun Industrieöfen. Diese kamen gut an, weshalb die Strukturen sukzessive ausgebaut wurden. 2005 startete man mit der eigenen Produktion Vorort. 2017 wurde eine Fabrik in Tangshan eröffnet, nach und nach kamen Engineering und Serviceleistungen hinzu.

1.500 Anlagen verkauft Mittlerweile wurden mehr als 1.500 Anlagen für die unterschiedlichsten Branchen – von Automotive bis Luftfahrt – gefertigt. Ungeachtet der geopolitischen Spannungen geht die Expansion weiter. Noch heuer wird eine neue, moderne Firmenzentrale in Peking bezogen, die Entwicklung, Vertrieb, Service und Schulung unter einem Dach vereint. „Die nächsten Jahre sehen wir als Chance, unsere Innovationskraft und Kundennähe in China weiter auszubauen und an unserem neuen Standort gemeinsam neue Kapitel zu schreiben“, erläutert Grosspointner.

