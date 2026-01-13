Automobilzulieferer ZKW baut in Niederösterreich 600 Mitarbeiter ab

Der Automobilzulieferer ZKW baut bis Ende 2027 an seinen Standorten Niederösterreich 600 Stellen ab. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Hauptbetroffen ist der Standort in Wieselburg, wo in Summe rund 570 Jobs wegfallen werden, wie eine Sprecherin auf Anfrage konkretisierte. 30 Arbeitsplätze bei ZKW in Wiener Neustadt sind demnach ebenfalls betroffen. Die Maßnahme ist Teil eines weltweiten Programms, in dessen Rahmen 2.300 Stellen gestrichen werden. ZKW gehört seit 2018 zum koreanischen Elektronikkonzern LG.

Konkret werden bis Ende 2027 in Wieselburg rund 100 Jobs bei der ZKW Group abgebaut. Etwa 470 sind es bei ZKW Lichtsysteme am selben Ort. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein freiwilliger Sozialplan angeboten. Die Verhandlungen dafür seien bereits abgeschlossen, wurde in der Aussendung hervorgehoben. "Als verantwortungsvoller und einer der größten Arbeitgeber der Region war die Anpassung des Personals an die Marktsituation eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um den Fortbestand des Standorts zu sichern", betonte Hermann Seitz, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg.