Zahlungsmoral des Bundes hat sich massiv verschlechtert

Österreichs Unternehmen stemmen sich weiterhin gegen die Covid-Krise. Mehr als ein Drittel der Unternehmen ist mit rückläufigen Umsätzen konfrontiert. „Neun von zehn Unternehmen sind von der Corona-Krise betroffen, bei den Kleinstunternehmen ist es besonders stark“, sagt Ricardo-José Vybiral, Chef des KSV1870 zum KURIER. „Je kleiner das Unternehmen, desto größer die finanzielle Betroffenheit.“ Das ergibt eine Studie, für die der KSV1870 bundesweit 1.200 Unternehmen befragt hat.

„Die Zahlungsmoral der Unternehmen ist aber weiterhin gut, bei den Privaten ist sie sogar ausgezeichnet“, sagt Vybiral. So hat sich die Zahlungsdauer bei Firmen um fünf auf 24 Tage verringert.

Der Zahlungsverzug bei Unternehmen beträgt nun sechs Tage. Die Zahlungsdauer bei Privatpersonen hat sich bei 13 Tagen eingependelt, es gibt keinen Zahlungsverzug.

Musterschüler sind die Firmen aus Vorarlberg, die binnen 16 Tagen ihre Rechnungen begleichen. Hinterbänkler sind die Firmen aus der Steiermark und Kärnten mit 28 Tagen Zahlungsdauer.

Fakt ist aber auch, jedes vierte Unternehmen zahlt seine Rechnungen verspätet.„Jährlich werden 1,9 Millionen Rechnung mit einem Volumen in Höhe von 1,35 Milliarden Euro selbst nach Zahlungserinnerungen und Mahnung nicht bezahlt“, weiß Forderungsmanager Walter Koch vom KSV1870.

In der Hälfte der Fälle wird „Ineffizienz in der Verwaltung“ als Hauptgrund für den Zahlungsverzug angeführt, in einem Viertel der Fälle die Corona-Krise.