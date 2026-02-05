Offene Stellen in Österreich 2025: Dritter Rückgang in Folge verzeichnet

Die Zahl der offenen Stellen ist im vergangenen Jahr neuerlich gesunken. 2025 waren mit 139.900 Vakanzen um 19,5 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben als 2024, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Damit ging die Zahl der offenen Stellen seit 2022 das dritte Jahr in Folge zurück. 2022 waren mit 230.400 Stellen so viele Arbeitsplätze wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2009 ausgeschrieben gewesen.

Der Rückgang im vergangenen Jahr zeigt sich in der "Offene-Stellen-Quote", sprich dem Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen. Diese lag mit 3,2 Prozent im Jahresschnitt um 0,8 Prozentpunkte unter dem Vorjahresschnitt. Die meisten offenen Stellen gab es 2025 mit 82.200 im Handel und Dienstleistungsbereich, gefolgt vom produzierenden Bereich mit 34.900 sowie dem öffentlichen und sozialen Bereich mit 22.800 Vakanzen.