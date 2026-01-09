Neuer Chef bei Wüstenrot: Hofstätter-Pobst folgt Riess-Hahn

Im Vorstand der Wüstenrot AG kommt es im Sommer zu gröberen Umwälzungen. Die langjährige Vorstandschefin Susanne Riess-Hahn geht Ende Mai nach 23 Jahren im Unternehmen in Pension. Der Aufsichtsrat bestellte am Freitag den bisherigen Finanzchef Gregor Hofstätter-Probst zu ihrem Nachfolger.

Auch Wolfgang Hanzl, der 2020 ins Unternehmen gekommen und zuletzt im Vorstand für die Bausparkasse Wüstenrot und die Wüstenrot Bank zuständig war, tritt in den Ruhestand. Am 1. Juni folgen ihm Christian Gosch und Fabian Stenzel im Vorstand der Wüstenrot-Gruppe nach. Gosch war zuletzt für die IT bei der Uniqa-Gruppe verantwortlich. Stenzel, wechselt von der Erste Bank zur Wüstenrot-Gruppe und wird die Leitung des gesamten Vertriebs verantworten.