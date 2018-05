WTO: Trump darf Strafzölle gegen die EU verhängen

Würde sich der Fall nicht seit 14 Jahren (!) hinziehen, könnte man vermuten, die Welthandelsorganisation (WTO) in Genf hat ausgeprägten Sinn für Humor. Am Dienstag war nämlich das finale Urteil des Berufungsgerichtes in der Causa USA gegen den europäischen Flugzeugbauer Airbus fällig.

Die EU wurde verurteilt, einen Teil der WTO-Auflagen missachtet zu haben. Die Konsequenz: US-Präsident Donald Trump bzw. sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer darf nun ab 2019 Strafzölle gegen die Europäer verhängen – und das hochoffiziell mit Erlaubnis der WTO. Die USA hatten vorsorglich Zölle im Wert von 7 bis 10 Milliarden Dollar pro Jahr beantragt.

Die besondere Pointe dabei: Eigentlich ist es Trump, der die WTO am liebsten abschaffen möchte und die EU pocht darauf, dass deren Regeln einzuhalten sind. Beim schwelenden Konflikt über US-Zölle für Alu- und Stahlimporte droht die EU ihrerseits, das WTO-Gericht anzurufen.