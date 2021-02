WTO: Eine Frau soll den fairen Welthandel retten

Im Jahr 1973 ging die damals 19-jährige Okonjo-Iweala in die USA. Sie absolvierte bis 1977 das Ökonomie-Studium in Harvard und erwarb schließend den Doktortitel am Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit einem Thema über Entwicklungspolitik.

Bei der Weltbank

Danach arbeitete sie bei der Weltbank, bei der sie bis zur Vizepräsidentin aufstieg. 2012 bewarb sie sich für den Chefposten, scheiterte aber am Widerstand der USA.

Von 2003 bis 2006 und von 2011 bis 2015 unterbrach sie ihre internationale Karriere und war als Finanzministerin in ihrem Heimatland tätig.

Wirtschaftsprofi

Danach bekleidete sie die Position des „Chair of the Board“ der globalen Impfstoffallianz Gavi.

Und sie rückte in das Board (eine Art Aufsichtsrat) des Kurznachrichtendienstes Twitter und in das Board der Standard Chartered Bank ein. Die Standard Chartered Bank ist ein Finanzunternehmen mit Hauptsitz in London und Geschäften rund um den Globus.

Jetzt also ist Okonjo-Iweala, die seit einigen Jahren auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, die erste Frau und Afrikanerin an der Spitze der Welthandelsorganisation WTO.

„Hochqualifiziert", "unorthodox", "sanft", aber notfalls auch "hart wie eine Nuss": Selten wurde eine Person für einen internationalen Topjob so mit Vorschusslorbeeren belegt.

WTO in der Krise

Dabei steckt die WTO, die den Welthandel jahrzehntelang in verlässliche Bahnen lenkte, in der tiefsten Krise seit ihrer Gründung im Jahr 1995.