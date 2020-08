Wohnkredite haben günstige Zinsen, aber oft viele Nebenkosten

Die Kreditfinanzierung eines neuen Eigenheims ist derzeit äußerst günstig. Das gilt zumindest für die Zinsen, die im Keller sind. Schaut man sich die Nebenkosten an, so kommt hierbei aber so einiges zusammen, zeigt der neueste Bankenmonitor der Arbeiterkammer (AK), der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Auch die Kostenunterschiede von Bank zu Bank können hoch sein.

Naturgemäß gibt es je nach Bonität niedrigere oder höhere Zinsen und Spesen. Wer eine ausreichende Bonität hat, kann über 27.000 Euro an Zinsen und Spesen für einen 200.000 Euro Hypothekarkredit über die gesamte 25-jährige Laufzeit sparen, zeigt die AK-Analyse von Angeboten von neun Banken und vier Bausparkassen. "Davon macht schon allein die Höhe der nur einmal anfallenden Nebenkosten zu Vertragsbeginn zwischen 3.020 und 5.750 Euro aus.