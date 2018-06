Wohnen in Wien: Betriebskosten stiegen deutlich stärker als Inflation

Beispielrechnung

Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung fielen 2016 monatlich durchschnittlich 142,10 Euro an Betriebskosten an bzw. 1.705,20 Euro jährlich, so die Mietervereinigung Wien (MVÖ) in einer Aussendung. 2015 waren es noch 136,50 Euro monatlich bzw. 1.638 Euro im Jahr gewesen.

Mehr als ein Drittel der Betriebskosten entfielen auch 2016 auf Verwaltungshonorare und Versicherungsprämien, wobei sich die Verwaltungshonorare mit jährlich 3,43 Euro pro Quadratmeter gegenüber dem Jahr davor nicht verändert haben. Laut Mietervereinigung sollten diese beiden Kostenfaktoren nicht auf die Mieter abgewälzt werden dürfen, wird an eine langjährige Forderung erinnert.

Die Müllentsorgungskosten legten um 3,7 Prozent von jährlich 2,73 auf 2,83 Euro pro Quadratmeter zu, die Aufzugskosten erhöhten sich um 2,6 Prozent von 2,73 auf 2,80 Euro je Quadratmeter. Für die Reinigungskosten wurde ein Anstieg um 0,4 Prozent auf 5,45 (5,43) Euro pro Quadratmeter ermittelt.