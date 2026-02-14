Um Millionen einzusparen gibt die WKÖ jetzt 675.000 Euro aus

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) will Millionenbeträge einsparen. In diesem Zusammenhang hat Neo-Chefin Martha Schultz unter anderem eine externe Prüfung angekündigt, deren Ergebnisse im Juni vorliegen sollen. Und diese zum Jahresstart beim Berater KPMG beauftragte Untersuchung von Abläufen in der Chefetage sowie in Abteilungen wurde seitens der WKÖ mit rund 675.000 Euro netto veranschlagt, schreibt Die Presse. Der APA wurde dieser Betrag bestätigt.

Bis zum Ergebnis der Prüfung wurden etwa jene zum Teil als exorbitant kritisierten Erhöhungen von Funktionsentschädigungen auf Spitzenebene ausgesetzt, die unter anderem zum Rücktritt Harald Mahrers als WKÖ-Chef geführt hatten. Erst Ende Jänner hatte die Kammer angekündigt, heuer 4,2 Millionen Euro einsparen zu wollen, um das in dieser Höhe veranschlagte Budgetminus 2026 auf eine schwarze Null zu drücken.