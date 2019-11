Wirtschaftsweiser: „Ich kann Draghis Hilferuf gut nachvollziehen“

Die deutsche Industrieproduktion schrumpft seit Quartalen. Eine Rezession der Gesamtwirtschaft verhindern der starke private Konsum, die Dienstleistungen und der Bausektor. In ihrem Jahresgutachten 2019/’20 sehen die Wirtschaftsweisen somit keinen akuten Handlungsbedarf für ein Konjunkturpaket. Die Finanzpolitik sei ohnehin expansiv. Die Regierung solle die sozialen Absicherungen wirken lassen und falls nötig die „schwarze Null“ im Budget aufgeben. Mit Kurzarbeit und einem neuen Qualifizierungsgesetz gebe es Rezepte gegen steigende Arbeitslosigkeit.

Und was ist mit dem viel beschworenen deutschen Investitionsrückstau? Ja, den gebe es, sagte Truger in Wien. Er müsse aber langfristig aufgelöst werden. Zur kurzfristigen Belebung eigne sich das nicht, zumal auch die Bauindustrie kaum freie Kapazitäten hätte. Truger sieht die deutsche Schuldenbremse kritisch, die europäischen Regeln würden Deutschland aber auch so finanzielle Spielräume für „Extrahaushalte“ zugestehen.

Österreich stehe besser da, ergänzte Arbeiterkammer-Ökonom Markus Marterbauer. Wollte Deutschland dieselbe Investitionsquote erreichen, müsste es 30 Milliarden Euro pro Jahr mehr in die Hand nehmen. Allerdings fordert er mehr Geld für das Arbeitsmarktservice ( AMS), speziell für ältere Personen, wo die Arbeitslosigkeit seit 14 Monaten steige. Derzeit sei auch kein Geld für Kurzarbeit budgetiert – der Abbau von Leiharbeitern in der Industrie sei ein Warnsignal: „Wir gehen in diesen Abschwung mit 90.000 Arbeitslosen mehr, als es vor der Krise 2008 waren.“