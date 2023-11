Kocher verteidigt Inflationsrückgang: "Sind auf Vorkriegs-Niveau"

Eine "Mitschuld" der Bundesregierung an der wirtschaftlichen Lage weist Kocher zurück: Die Regierung habe "umfangreiche Programme in Aus- und Weiterbildung aufgebaut. Wir haben 200.000 offene Stellen beim AMS, es fehlen die richtigen Qualifikationen." Man setze auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik, um die Konjunktur zielgerichtet anzukurbeln: "Ein breites Investitionspaket würde nur die Inflation anheizen."

Dass das AMS heuer Rücklagen in der Höhe von 125 Millionen Euro auflösen muss, um seiner Arbeit nachzugehen, sei nicht bedenklich, so Kocher: "Die Rücklagen werden jedes Jahr aufgelöst. Dieses Jahr sind es etwas mehr, aber auch, weil die Beitragseinnahmen gestiegen sind. Wir haben so viele Beschäftigte wie nie zuvor in Österreich."

"Zeitpunkt hätte besser sein können"

Den leichten Inflationsrückgang (im Moment liegt die Inflationsrate bei 5,4 Prozent, damit aber immer noch über dem EU-Schnitt) erklärt Kocher mit dem Rückgang bei den Energiepreisen und einem weniger starken Preisanstieg bei den Lebensmitteln. Dies sei der Geldpolitik der EZB und der "unterstützenden Budgetfiskalpolitik der Bundesregierung, etwa in Form der Strompreisbremse", zu verdanken.

"Vor Februar 2022 lag die Inflation bei 5 Prozent, wir sind also wieder auf dem Niveau vor Kriegsbeginn", so Kocher. Doch immer noch sei die Inflationsrate zu hoch. Im kommenden Jahr wolle man die Differenz zwischen Österreichs Inflationsrate und jener der Euro-Zone schließen. Gleichzeitig sagt Kocher, "hätte man beim Zeitpunkt" der Maßnahmen "etwas besser machen können".

Zur Zukunft der Strompreisbremse, die Mitte des nächsten Jahres ausläuft, will der Wirtschaftsminister keine Prognose abgeben. Kocher: "Im Moment läuft sie Mitte des nächsten Jahres aus."