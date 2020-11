Wirtschaft in Ost- und Südosteuropa schrumpft um 4,5 Prozent

Auch für die heimischen Exporte hat das wiiw gute Aussichten für 2021. Alleine die vier Visegrad-Länder haben 2019 österreichische Waren um 25 Mrd. Euro gekauft und ihre Inlandsnachfrage dürfte sich 2021 gut erholen. "Im Allgemeinen sind jene Länder, in denen österreichische Unternehmen am stärksten exponiert sind, in einer besseren Lage, die Krise zu bewältigen. Dies liegt besonders an ihren vergleichsweise guten Kapazitäten im Gesundheitssektor, an ihrer Bonität sowie ihrer geringeren Abhängigkeit von kurzfristigen Kapitalbewegungen", so das wiiw.