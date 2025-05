Zwei Länder, zwei Welten: In Wien wird bei der Budgetrede das Milliarden-Sparpaket der neuen Bundesregierung verkündet. In Berlin arbeitet die neue Bundesregierung an der Umsetzung eines Konjunkturpakets im Umfang von 500 Milliarden Euro.

Wenn Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer (ÖVP) in Berlin auf seine neue Amtskollegin Katherina Reiche (CDU) trifft, steht die gigantische Summe für Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz im Mittelpunkt – und die Frage im Raum, wie auch Österreichs Wirtschaft profitieren könnte.

Für den Minister liegt die Antwort auf der Hand: „Wenn Deutschland den wirtschaftlichen Turbo zündet, springt der Funke unweigerlich auch auf Österreich über. Für unsere Betriebe ist das ein wichtiges Signal zur rechten Zeit“, ist Hattmannsdorfer aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung überzeugt.

Schließlich wurden 2024 rund 30 Prozent aller Exporte bzw. Waren im Wert von mehr als 56 Milliarden Euro nach Deutschland geliefert. Viele heimische Unternehmen seien integraler Bestandteil deutscher Lieferketten und stark von der dortigen Nachfrage abhängig, argumentiert Hattmannsdorfer.