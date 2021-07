Wintersortiment im Baumarkt: Heuer ein Ladenhüter

Sehr teuer kommen die Kosten für die Digitalisierung, doch das deutsche Unternehmen hält an seinen Plänen zum Ausbau des Internet-Handels fest. "Jetzt ist der Zeitpunkt zum Investieren, auch wenn ein Quartal einmal nicht so gut läuft", erklärte Albrecht Hornbach. Die Strategie werde sich langfristig auszahlen. "Das erfordert einen längeren Atem."

Hornbach betreibt in neun europäischen Ländern, darunter auch Österreich, 153 Bau- und Gartenmärkte, die in der ebenfalls börsennotierten Hornbach Baumarkt AG gebündelt sind. Im Ausland lief das Geschäft besser als in den 99 deutschen Filialen.