Winterkorn-Anklage: Chancen auf Schadenersatz steigen

Der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) sieht durch die Anklage des ehemaligen VW-Chefs Martin Winterkorn im Abgasskandal die Chancen für VW-Kunden auf Schadenersatz erheblich gestiegen. Betroffene sollten sich der Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen VW anschließen, so VSV-Obmann Peter Kolba am Dienstag in einer Aussendung.