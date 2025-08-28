Mehr Wind- und Solarenergie: Wien Energie auf Einkaufstour

Der stadteigene Energieversorger Wien Energie baut sein Portfolio bei Windkraft und Photovoltaik aus und beabsichtigt dafür, das niederösterreichische Energieunternehmen "ImWind" zu übernehmen.

Wie die Wien Energie am Donnerstag per Aussendung mitteilte, soll "ImWind" mit seinen rund 100 Beschäftigten als eigene Marke bestehen bleiben. Die Wettbewerbsbehörden müssten der Übernahme noch zustimmen.