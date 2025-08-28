Mehr Wind- und Solarenergie: Wien Energie auf Einkaufstour
Zusammenfassung
- Wien Energie plant die Übernahme des niederösterreichischen Wind- und Solarparkbetreibers ImWind zur Erweiterung ihres Portfolios.
- ImWind mit rund 100 Beschäftigten soll als eigene Marke weitergeführt werden, die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden steht noch aus.
- ImWind betreibt derzeit 52 Windkraftanlagen in 14 Windparks sowie vier Photovoltaikanlagen an mehreren Standorten.
Der stadteigene Energieversorger Wien Energie baut sein Portfolio bei Windkraft und Photovoltaik aus und beabsichtigt dafür, das niederösterreichische Energieunternehmen "ImWind" zu übernehmen.
Wie die Wien Energie am Donnerstag per Aussendung mitteilte, soll "ImWind" mit seinen rund 100 Beschäftigten als eigene Marke bestehen bleiben. Die Wettbewerbsbehörden müssten der Übernahme noch zustimmen.
Ein Kaufpreis wird nicht genannt. Laut Wirtschaftscompass betrug die Bilanzsumme der "ImWind Erneuerbare Energie GmbH" per Ende 2024 knapp 72 Millionen Euro. Aktuell betreibt "ImWind" laut Aussendung über Bürostandorte in Wien, Pottenbrunn (NÖ) und Mainz (Deutschland) "52 Windkraftanlagen in 14 Windparks sowie vier Photovoltaikanlagen".
Bereits in der Vergangenheit habe die Wien Energie die Übernahme von zwei Windparks und einem Solarpark der "ImWind" angekündigt. Der Windpark Mönchhof sei mittlerweile Teil des Wien-Energie-Portfolios.
