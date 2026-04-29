Die Wirtschaft in Osteuropa bleibt trotz der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise widerstandsfähig. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) prognostiziert den dortigen EU-Ländern in seiner am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsprognose ein Wachstum von 2,3 Prozent im Jahr 2026. Damit hängen sie die Eurozone (0,9 Prozent) weiterhin ab. Das bisherige regionale Erfolgsmodell der verlängerten Werkbank wandelt sich indes grundlegend.

Das Modell der mittel- und osteuropäischen Staaten als günstige Produktionsstandorte für westliche Industriekonzerne steht unter Druck. Verantwortlich dafür ist laut den wiiw-Ökonomen ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit durch stark gestiegene Lohnkosten, die nicht durch entsprechende Produktivitätszuwächse ausgeglichen werden. Zudem sinken die ausländischen Direktinvestitionen spürbar, während die Konkurrenz aus China zunimmt.

Dieser Strukturwandel führt zu einer historischen Verschiebung: Erstmals seit Beginn der 1990er-Jahre tragen die steigenden Verteidigungsausgaben ebenso stark oder sogar stärker zum regionalen Wirtschaftswachstum bei als ausländische Direktinvestitionen.

Russlands Wirtschaftswachstum auf westeuropäischem Niveau

Ein differenziertes Bild zeigt sich in Russland. In dem wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit westlichen Wirtschaftssanktionen belegten Land liegt das Wirtschaftswachstum nur auf dem Niveau Westeuropas. Für 2026 erwartet das wiiw in Russland ein Plus von 0,9 Prozent, was genau dem prognostizierten Wert für die Eurozone entspricht.

Im Jahr 2027 soll Russlands Wirtschaftsleistung aber mit 1,5 Prozent stärker zulegen als jene der Euro-Länder (1,1 Prozent). Hohe Leitzinsen von 15 Prozent und ein Arbeitskräftemangel dämpfen zwar das Potenzial, jedoch bescheren die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Öl- und Gaspreise dem russischen Staatshaushalt unerwartete Zusatzeinnahmen.