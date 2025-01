Bis 2029: Wifo revidiert Wachstumsprognose nach unten

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) revidiert seine Wachstumsprognose für die Jahre 2025 bis 2029 nach unten . Österreichs Wirtschaft werde in dem Zeitraum im Schnitt und inflationsbereinigt nur um 1,0 Prozent jährlich wachsen , geht aus der am Freitag veröffentlichten Schätzung hervor.

Die vorgestellten Sparmaßnahmen wurden nicht berücksichtigt

Nicht berücksichtigt in der Prognose sind die am Donnerstag vorgestellten Sparmaßnahmen der voraussichtlich künftigen FPÖ-ÖVP-Regierung. Diese könnten "auch eine Schwächung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zur Folge haben", heißt es in dem Wifo-Bericht. Auch mit Blick auf die Zollpolitik der künftigen US-Regierung unter Präsident Donald Trump sei man in der Prognose von einem "eher kooperativen Ansatz" ausgegangen, erklärte Studienautor Josef Baumgartner gegenüber der APA. Es könnte aber auch sein, dass die Trump-Administration aggressiver vorgehen. "Zusammengenommen birgt das die Gefahr, dass 2025 das BIP das dritte Jahr in Folge schrumpft", wird in der Studie gewarnt.

Für das laufende Jahr 2025 rechnet das Wifo aktuell mit einer Wachstumsrate von +0,6 Prozent. 2026 sollen es dann +1,2 Prozent sein, danach pendelt sich die jährliche Wachstumsrate bis 2029 bei etwa einem Prozent ein.