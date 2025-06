Neueste Wirtschaftsdaten: Österreich wird die „rote Laterne“ los

Doch statt von einer deutlichen Aufholjagd sprechen WIFO-Chef Gabriel Felbermayr und IHS-Direktor Holger Bonin sehr vorsichtig von einer „zaghaften Erholung ohne nennenswerte Dynamik“. Zu sehr hat der Standort Österreich in den vergangenen Jahren an preislicher Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, zu groß sind Österreichs strukturelle Herausforderungen, als dass die Ökonomen zur Tagesordnung übergehen würden.

Wenn es denn so kommt, dann ist Österreichs Volkswirtschaft drauf und dran, heuer die längste Schwächephase der Nachkriegsgeschichte zu überwinden. Und 2026 die „rote Laterne“ der am schwächsten wachsenden Länder in Europa endlich wieder abzugeben.

Freilich ist die Aussage, dass der Tiefpunkt der Konjunktur überwunden sei, mit nicht unerheblichen Risiken verbunden. Es kann nämlich auch ganz anders kommen.

Der Krieg in der Ukraine, der Konflikt im Nahen Osten, die Zölle in den USA, das Sparpaket in Österreich: Die Liste der Unwägbarkeiten ist scheinbar endlos. Felbermayr spricht von einer „radikalen Unsicherheit“. Viele Entwicklungen seien schlicht nicht bewertbar und dennoch müsse am Ende für die Budgetplanung des Finanzministers und seinen Meldungen nach Brüssel ein exakter Prognosewert stehen. Und das, obwohl niemand eine Glaskugel besitzt, die die Wahrheit über die Zukunft verraten würde.

Ein Beispiel: Am 12. Juni, am Tag vor dem Angriff Israels auf die Atomanlagen des Irans, kostete ein Fass Rohöl 68 Dollar. In Sorge um eine Ausweitung des Konfliktes samt Dämpfer für die Weltwirtschaft schnellte der Preis sofort auf 80 Dollar hinauf. Am gestrigen Donnerstag lag der Preis für ein Fass Rohöl wieder bei rund 68 Dollar. Hätte jemand vor zwei Wochen einen neuerlichen Ölpreisschock vorhergesagt, wäre er gänzlich daneben gelegen.