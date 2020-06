Wiener Stadtwerke 2019 mit 299 Mio. Euro Überschuss

Ein weitere Projekt, das gerade am Laufen ist, ist die Installation der digitalen Stromzähler, Smart Meter, genannt. Ursprünglich hätten die Haushalte bis 2022 damit ausgestattet werden sollen. Aktuell seien "deutlich mehr als 100.000" installiert worden, gab Weinelt einen Überblick über die aktuelle Situation. Covid-19-bedingt werde es Verzögerungen geben, da es während des Lockdowns zu keinen Besuchen in Wohnungen gekommen sei - wobei sich 40 Prozent der Stromzähler in Wien eben in den Wohnungen befinden. Er, Weinelt, würde die Verzögerung aber nicht allzu hoch bewerten, handle es sich doch um ein mehrjähriges Projekt: "Vorausgesetzt, wir nähern uns der normalen Entwicklung immer stärker an, wie es jetzt aussieht, wovon wir auch ausgehen."