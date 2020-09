Wiener Privatbank schrieb im Halbjahr Verlust

Auch an der Wiener Privatbank ist die Coronakrise nicht spurlos vorübergegangen: Vor allem eine Abwertung der Depots hat das Ergebnis im ersten Halbjahr 2020 ins Minus gedreht, unterm Strich stand ein Nettoverlust von 0,54 Mio. Euro, nach 1,71 Mio. Euro Gewinn vor einem Jahr. Im zweiten Halbjahr erwarte man eine leichte Erholung der Kapitalmärkte, teilte die Privatbank am Dienstag mit.

Die Substanz an verwalteten Kundenvermögen sei weitgehend stabil geblieben, positive Impulse habe es aus dem Kundenhandel gegeben, der von der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten und einem größeren Handelsvolumen profitiert habe, heißt es in der Mitteilung.

Auch das Kreditgeschäft sei im ersten Halbjahr stabil verlaufen, allerdings sei das Zinsergebnis durch einen Rückgang des Zinsniveaus im US-Dollar gesunken - der Zinsüberschuss betrug 2,15 Mio. Euro (nach 2,40 Mio. Euro).