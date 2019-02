Wiener Bauordnung: Jetzt werden noch rasch die Grundstückspreise erhöht

Die Nachfrage internationaler Investoren ist nach wie vor hoch. Wegen der niedrigen Zinsen für Staatsanleihen wird gerne in Immobilien investiert. "Mittlerweile gibt es fast so viele Investoren in Wohn- wie in Gewerbeimmobilien", weiß der Chef des Immobiliendienstleisters EHL, Michael Ehlmaier. Es geht dabei um Anlagevolumen ab 30 Millionen Euro aufwärts.

Die Gründe für die nach wie vor steigende Nachfrage nach Wohnraum ist neben dem Zuzug auch der Trend zu Singlewohnungen sowie die Scheidungsrate. Es gibt jährlich in Wien etwa 5000 Scheidungen.

Auch die private Kurzzeit-Vermietung von Wohnungen verringert das Angebot. Laut Sandra Bauernfeind, Leiterin des Wohnbereichs der EHL, werden durch Privatvermietungen dem Markt 10.000 Wohnungen entzogen.