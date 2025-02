Wien Energie: Neuer Energiekosten-Bonus für Bedürftige

Betroffen sind von der Maßnahme in Wien rund 130.000 Personen. Die Gutschrift entspreche in einem durchschnittlichen Haushalt den Stromkosten für etwa eineinhalb Monate, hieß es seitens der Wien Energie.

Nach dem Auslaufen der Strompreisbremse der Bundesregierung mit Jahresbeginn setzt die Wien Energie ab Mitte März eine "eigene, treffsichere Unterstützungsmaßnahme", wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Konkret wird es einen (einmaligen) 100 Euro-"Ausgleichsbonus" geben. Anspruchsberechtigt sind Personen mit geringem Einkommen und in schwierigen Lebenssituationen, die von der ORF-Haushaltsabgabe befreit sind.

"Der Kampf gegen die Teuerung ist und bleibt eine unserer vordringlichsten Aufgaben - und leider ist er noch nicht vorbei", sagte dazu Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in einer Aussendung. Umso mehr freut es ihn, "dass wir in Wien eine neue Entlastungsmaßnahme setzen". In Wien habe man mit der Wien Energie in der Vergangenheit bereits Sozialpakete im Wert von insgesamt 22 Millionen Euro geschnürt "und knüpft nun konsequent daran an", unterstrich er.

Diese werden in Form von Energie-Gutscheinen an Sozialeinrichtungen ausgegeben, die damit Klienten und Klientinnen bei der Begleichung offener Rechnungen und laufender Energiekosten unterstützen, so Wien Energie. Bisher sei mit diesen Mitteln über 2.000 Menschen unbürokratisch und schnell geholfen worden. Zu den teilnehmenden Organisationen zählen Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Wiener Hilfswerk, Obdach Wien und Licht ins Dunkel. Bis Ende Februar gilt zudem der freiwillige Abschalteverzicht für Strom, Gas und Fernwärme.