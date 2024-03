Wie US-Star Oprah Winfrey die Weight-Watchers-Aktie zum Absturz brachte

Der Diät-Spezialist WeightWatchers hat an einem Tag fast ein Fünftel seines Werts verloren. Das US-Unternehmen hatte das abgelaufene Quartal mit einem Umsatzrückgang und einem höheren Verlust abgeschlossen - und zudem kündigte die populäre Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Oprah Winfrey ihr Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat an. Sie will zudem ihre Aktien spenden.